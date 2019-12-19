Машина с пьяным водителем рухнула в Шексну в Череповце

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-19T14:39:42+03:00

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У теплохода «Пётр Первый» в Череповце утонул автомобиль. Происшествие случилось сегодня около полуночи. За подозрительным автомобилем гналась полиция и водитель, приехавший из района области, не справился с управлением - автомобиль выскочил с проезжей части и упал в реку. По пути он несколько раз нарушил правила движения и протаранил одну из припаркованных машин. При этом, по версии полиции, автомобиль двигался на спущенных колесах.

Как сообщает служба спасения, утонула машина «Хёндай-Крета». Водитель на скорости не справился с управлением на перекрестке улиц Ленина и Набережной.

Автомобиль вылетел с дороги, пробил ограждение и упал в реку возле теплохода «Пётр Первый». Водитель успел выбраться из тонущей машины. Как сообщил директор службы спасения Дмитрий Санакоев, в машину спускался водолаз - людей там не обнаружено. Водитель, 29-летний житель Кич-городецкого района, по предварительной информации, был пьян. Машина принадлежала его родственникам.

Днем при большом скоплении народа иномарку вытащили из воды.

ИСТОЧНИК KP.RU