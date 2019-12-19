В Вологде упала главная ель города
В Вологде упала главная елка города, которую почти две недели устанавливали и украшали на площади Революции. На прошлой неделе ее критиковали за наряд, и рабочие ежедневно корректировали украшение.
"Плохая примета", - говорят суеверные. Кто-то шутит: " Не вынесла критики". Критики, скорей всего , не выдержал способ крепления дерева. Страшно подумать, если бы к дереву в этот момент пришли дети...
Похоже, никто не постралал. Сейчас на место прибыла техника, которая будет поднимать ель.
Напомним, сегодня в регионе стоит ветренная погода, порывы ветра достигают 24 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU