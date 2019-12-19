В Вологде упала главная ель города

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-19T14:19:20+03:00

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В Вологде упала главная елка города, которую почти две недели устанавливали и украшали на площади Революции. На прошлой неделе ее критиковали за наряд, и рабочие ежедневно корректировали украшение.

"Плохая примета", - говорят суеверные. Кто-то шутит: " Не вынесла критики". Критики, скорей всего , не выдержал способ крепления дерева. Страшно подумать, если бы к дереву в этот момент пришли дети...

Похоже, никто не постралал. Сейчас на место прибыла техника, которая будет поднимать ель.

Напомним, сегодня в регионе стоит ветренная погода, порывы ветра достигают 24 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU