2019-12-19T14:19:20+03:00
Общество

В Вологде упала главная ель города

Иван Чухнин
Поделиться:
Фото : паблик "В точку".Фото : паблик "В точку".
Изменить размер текста:

В Вологде упала главная елка города, которую почти две недели устанавливали и украшали на площади Революции. На прошлой неделе ее критиковали за наряд, и рабочие ежедневно корректировали украшение.

"Плохая примета", - говорят суеверные. Кто-то шутит: " Не вынесла критики". Критики, скорей всего , не выдержал способ крепления дерева. Страшно подумать, если бы к дереву в этот момент пришли дети...

Похоже, никто не постралал. Сейчас на место прибыла техника, которая будет поднимать ель.

Напомним, сегодня в регионе стоит ветренная погода, порывы ветра достигают 24 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина сообщил, что убил отца, и его оштрафовали
В Вологодской области мужчина погиб на лесозаготовках
Из-за ветра на Вологодчине остались без света 54 населенных пункта
Машина с пьяным водителем рухнула в Шексну в Череповце
В Вологде упала главная ель города
Две недели остается до завершения акции «В новый 2020 год - без долгов!»
Против родителей младенца, потерянного возле железной дороги, возбудили уголовное дело
К поискам пропавшей череповчанки привлекли следственный комитет
В деревне под Череповцом в страшном пожаре погибли мать с дочерью
На Вологодчине 28 новых автобусных маршрутов пустят в районах
Масло "Вологодское из Вологды" прошло проверку качества
Вологодская область пытается бороться с дефицитом учительских кадров
Вологодские котельные массово не рассчитываются за газ
Губернатор области собрался выпить стакан воды на очистных сооружениях в Вологде
Пассажирский поезд сбил мужчину у станции Вожега в Вологодской области
В Вологде ищут похитителя кофемашины
Страшное ДТП под Череповцом унесло жизнь москвича
В город металлургов прибыли танки
В Вологде сожгли дорогую иномарку
В Череповце продается ипподром
Судебные приставы забрали у алиментщика иномарку
Вандалы задержаны: ими оказались три череповчанки
В Вологде огнем уничтожена майнинг-ферма
В Вологодской области ожидаются ураган и метель
2 тысячи писем отправили вологжане Деду Морозу
Пьяная девушка разгромила ночной клуб "Грот"
11-летняя школьница была найдена на дороге в Москву
В Череповце потонул речной вокзальчик