2019-12-19T13:38:29+03:00
Происшествия

Против родителей младенца, потерянного возле железной дороги, возбудили уголовное дело

Папаше грозит колония
Иван Чухнин
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В Соколе возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности годовалого ребенка. Напомним, девочку в возрасте 1 год 5 месяцев около железнодорожных путей в районе моста через реку Сухону.

В совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), подозревается 32-летний отец ребенка. Инцидент произошел 16 декабря. Ребенка, лежащего на земле около 19 часов 30 минут нашел проходивший мимо местный житель. Девочку доставили в больницу.

Как оказалось, отдельно проживающий отец девочки попросил у ее матери разрешения взять ребенка в гости. Родители девочки выпили спиртного и мужчина, в состоянии алкогольного опьянения пошел домой с дочерью на руках. Но оставил беспомощного малолетнего ребенка в зимнее время на улице одного.

Вердикт должны вынести следователи. Преступление наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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