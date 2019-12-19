2019-12-19T12:39:49+03:00
Происшествия

К поискам пропавшей череповчанки привлекли следственный комитет

36-летняя Надежда Рябкова ушла из своего дома в деревне Большой Двор
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ПСО "Ты не один"
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В Череповецком районе 7 декабря пропала 36-летняя женщина. Теперь к ее делу привлекли и Следственный комитет. Пропавшая ушла из своего дома в деревне Большой Двор, возможно, на собеседование в Череповец. Знакомые сообщают, что у женщины была депрессия.

Активисты уже прочесали ближайшие деревни, но пока результатов нет. Начата доследственная проверка: полицейские осмотрели место происшествия, опросили ее знакомых.

Женщина ростом 155-160 сантиметров, плотного телосложения. На левой руке у женщины татуировка от запястья до локтя с изображением медведя и природы. Может быть одета в черные брюки и серое пальто. На лодыжке свежая татуировка в виде лисицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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