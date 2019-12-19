К поискам пропавшей череповчанки привлекли следственный комитет

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-19T12:39:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповецком районе 7 декабря пропала 36-летняя женщина. Теперь к ее делу привлекли и Следственный комитет. Пропавшая ушла из своего дома в деревне Большой Двор, возможно, на собеседование в Череповец. Знакомые сообщают, что у женщины была депрессия.

Активисты уже прочесали ближайшие деревни, но пока результатов нет. Начата доследственная проверка: полицейские осмотрели место происшествия, опросили ее знакомых.

Женщина ростом 155-160 сантиметров, плотного телосложения. На левой руке у женщины татуировка от запястья до локтя с изображением медведя и природы. Может быть одета в черные брюки и серое пальто. На лодыжке свежая татуировка в виде лисицы.

ИСТОЧНИК KP.RU