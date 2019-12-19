В деревне под Череповцом в страшном пожаре погибли мать с дочерью
Вероятно, возгорание произошло из-за короткого замыкания
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В 2:20 в деревне Карпово, Югское с/п, Череповецкого района сгорел маленький частный жилом дом с пристройкой. На место выехали 5 пожарных машин, 11 человек личного состава. Специалисты устранили угрозу перехода огня на соседние дома, здание удалось защитить от повреждений.
Пресс-служба МЧС по Вологодской области сообщила, что пожар возник в результате короткого замыкания нагревательных приборов. Дом полностью уничтожен. При разборе здания обнаружены останки двух погибших: мать и дочь 1941 г.р. и 1967 г.р., которые там проживали.
ИСТОЧНИК KP.RU