2019-12-19T11:08:10+03:00
Общество

На Вологодчине 28 новых автобусных маршрутов пустят в районах

Еще на 19 маршрутах увеличат количество рейсов
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил об открытии 28 новых внутрирайонных автобусных маршрутов, еще на 19 социально значимых маршрутах увеличат количество рейсов. В 2020 году область выделит на эти задачи 51 миллион рублей (оставшиеся 6% вложат муниципалитеты). Изменения маршрутов вступят в силу с 1 мая.

Олег Кувшинников заявил, что благодаря почти полному финансированию проекта из областного бюджета, у перевозчиков появится возможность обновить автобусный парк - закупить бюджетные микроавтобусы для максимальной наполняемости. На Вологодчине действуют 170 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, окупается лишь 30%. В крупных городах маршрутные такси мешают создать выгодный и удобный общественный транспорт, т.к. они работают лишь в самое выгодное время и по самым нагруженным маршрутам, в результате обедняя общегородскую сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К поискам пропавшей череповчанки привлекли следственный комитет
В деревне под Череповцом в страшном пожаре погибли мать с дочерью
На Вологодчине 28 новых автобусных маршрутов пустят в районах
Масло "Вологодское из Вологды" прошло проверку качества
Вологодская область пытается бороться с дефицитом учительских кадров
Вологодские котельные массово не рассчитываются за газ
Губернатор области собрался выпить стакан воды на очистных сооружениях в Вологде
Пассажирский поезд сбил мужчину у станции Вожега в Вологодской области
В Вологде ищут похитителя кофемашины
Страшное ДТП под Череповцом унесло жизнь москвича
В город металлургов прибыли танки
В Вологде сожгли дорогую иномарку
В Череповце продается ипподром
Судебные приставы забрали у алиментщика иномарку
Вандалы задержаны: ими оказались три череповчанки
В Вологде огнем уничтожена майнинг-ферма
В Вологодской области ожидаются ураган и метель
2 тысячи писем отправили вологжане Деду Морозу
Пьяная девушка разгромила ночной клуб "Грот"
11-летняя школьница была найдена на дороге в Москву
В Череповце потонул речной вокзальчик