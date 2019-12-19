На Вологодчине 28 новых автобусных маршрутов пустят в районах

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-19T11:08:10+03:00

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил об открытии 28 новых внутрирайонных автобусных маршрутов, еще на 19 социально значимых маршрутах увеличат количество рейсов. В 2020 году область выделит на эти задачи 51 миллион рублей (оставшиеся 6% вложат муниципалитеты). Изменения маршрутов вступят в силу с 1 мая.

Олег Кувшинников заявил, что благодаря почти полному финансированию проекта из областного бюджета, у перевозчиков появится возможность обновить автобусный парк - закупить бюджетные микроавтобусы для максимальной наполняемости. На Вологодчине действуют 170 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, окупается лишь 30%. В крупных городах маршрутные такси мешают создать выгодный и удобный общественный транспорт, т.к. они работают лишь в самое выгодное время и по самым нагруженным маршрутам, в результате обедняя общегородскую сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU