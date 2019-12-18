2019-12-18T17:52:53+03:00
Общество

Вологодская область пытается бороться с дефицитом учительских кадров

Учителям, приехавшим работать в районы, выдадут по 1 миллиону рублей
Иван Чухнин
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В Вологодской области ощущается нехватка педагогов. Дефицит кадров особенно ощущают районы. Окончив вуз, выпускники, как правило, не стремятся возращаться на родину. Вместе с тем, люди с педагогическим образованием в Вологде и Череповце все чаще работают не по специальности.

Чтобы решить проблему кадров на селе в регионе разработали законопроект "Земский учитель".

Планируется, что выплата в размере 1 миллиона рублей будет предоставляться учителям в возрасте до 55 лет включительно. Причем, ехать работать педагогам можно будет практически в любой населенный пункт кроме Вологды и Череповца, то есть в любой райцентр, включая Сокол, Вытегру, Великий Устюг, Тотьму.

За такую выплату необходимо отработать на селе 5 лет. Денежными средствами учителя смогут распорядиться по своему усмотрению.

Законопроект «Земский учитель» направлен для принятия областным парламентариям. На 2020 год запланировано потратить на учителей по этой программе 13 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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