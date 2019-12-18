2019-12-18T17:37:53+03:00
Экономика

Вологодские котельные массово не рассчитываются за газ

Задолженность составила более 1,5 млрд. рублей
Иван Чухнин
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Теплоснабжающие предприятия Вологодской области на начало декабря задолжали 1,78 миллиарда рублей за газ.

Причем долг растет: на начало ноября задолженность составляла 1,465 миллиарда рублей.

"Низкая платежная дисциплина и растущая задолженность угрожает дальнейшему развитию газификации Вологодской области, "- заявляют газовики.

Задолженность растет у муниципальных теплоснабжающих предприятий из Вологодского, Грязовецкого, Кадуйского и Междуреченского районов. Среди рекордсменов - МУП "Грязовецкая ЭТС" - 54,6 миллиона рублей, МУП ЖКХ "Федотово" ВМР – 42,7 миллиона рублей; МУП "ТехКомСервис" - 19,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаз Вологда" .

ИСТОЧНИК KP.RU

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