Вологодские котельные массово не рассчитываются за газ
Теплоснабжающие предприятия Вологодской области на начало декабря задолжали 1,78 миллиарда рублей за газ.
Причем долг растет: на начало ноября задолженность составляла 1,465 миллиарда рублей.
"Низкая платежная дисциплина и растущая задолженность угрожает дальнейшему развитию газификации Вологодской области, "- заявляют газовики.
Задолженность растет у муниципальных теплоснабжающих предприятий из Вологодского, Грязовецкого, Кадуйского и Междуреченского районов. Среди рекордсменов - МУП "Грязовецкая ЭТС" - 54,6 миллиона рублей, МУП ЖКХ "Федотово" ВМР – 42,7 миллиона рублей; МУП "ТехКомСервис" - 19,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаз Вологда" .
ИСТОЧНИК KP.RU