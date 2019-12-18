2019-12-18T17:09:46+03:00
Общество

Губернатор области собрался выпить стакан воды на очистных сооружениях в Вологде

Компанию ему составит мэр города Сергей Воропанов
Иван Чухнин
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Вологодская область коайне плохо обеспечена питьевой водой. Фото со страницы Олега Кувшинникова "ВКонтакте".Вологодская область коайне плохо обеспечена питьевой водой. Фото со страницы Олега Кувшинникова "ВКонтакте".
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Выпить по стакану водопроводной некипяченой воды пообещал глава региона Олег Кувшинников за себя и за мэра Вологды.

Уверенность, что с водопроводной водой будет все в порядке, у губернатора появилась 18 декабря, когда он посетил «Вологдагорводоканал». Там завершается реконструкция реагентного хозяйства. На данный момент готовность объекта составляет 85%. Контракт должен быть исполнен к концу этого года.

« 27 декабря запустим новое реагентное хозяйство. Вместе с мэром Вологды Сергеем Воропановым выпьем по стакану уже чистой воды, которая будет подаваться в дома вологжан», — пообещал губернатор.

"Глупая смерть," - немедленно появился такой комментарий. К слову, основные загрязнения вода получает при ее транспортировке по водопроводной сети.

Несколько дней назад губернатор разместил фотографию, где он хорошенько "затарился" водой из природного источника.

Фотография вызвала множество комментариев. Большинство жителей области не имеют возможности получать качественную воду из-под крана.

Ранее сообщалось, что Вологодская область - одна из самых проблемных по доступности питьевой воды.

Во многих странах мира - трепетное отношение к питьевой воде. В Финляндии, например, воду можно безбоязненно пить из-под крана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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