Пассажирский поезд сбил мужчину у станции Вожега в Вологодской области

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-18T13:28:07+03:00

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Еще одно ЧП случилось на железной дороге в Вологодской области. В Вожеге пассажирский поезд Москва-Лобытанги насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла 18 декабря около семи часов утра.

— Установлено, что 56-летний житель поселка Вожега Вологодской области пересекал железнодорожное полотно в неустановленном месте, не убедившись в отсутствии проходящих поездов. Во избежание наезда машинист подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Травмы, полученные мужчиной, оказались несовместимыми с жизнью. Его личность установлена, о трагедии сообщили родственникам. По факту гибели вологжанина проводится проверка, выясняются все обстоятельства ЧП.

В минувшие выходные, 15 декабря, в Вологде, на переезде в створе улиц Гагарина и Кирова, погиб 48-летний мужчина - он пытался перелезть под вагоном, но состав начал движение.

ИСТОЧНИК KP.RU