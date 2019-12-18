Страшное ДТП под Череповцом унесло жизнь москвича

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-18T10:48:27+03:00

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Под Череповцом произошло ДТП, в котором машины от столкновения превратились в металлическое месиво. 17 декабря в 7 часов вечера на 402 км дороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец лоб в лоб врезались две иномарки. ГИБДД по Череповецкому району сообщает, что за рулем «Фольксваген Поло» находился 24-летний житель Московской области, он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

Там произошло столкновение с «Вольво 740», которым управлял житель Ярославской области 1961 года рождения. Москвич скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, водитель «Вольво» госпитализирован в лечебное учреждение Череповца. На данный момент уточняются подробности аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU