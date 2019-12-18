В город металлургов прибыли танки

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-18T10:38:02+03:00

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Два тяжелых танка времен Великой Отечественной войны ИС-2 и ИС-3 прибыли в Череповец, чтобы разместиться в парке Победы. Танки можно было увидеть на станции Череповец-2. Танк Т-55 приедет на автомобильном трапе позже. Перед отправкой в Музей военной техники, металлурги выгрузят экспонаты с железнодорожных платформ и трала, временно разместят их на территории ЧерМК. Три танка установят в Череповце в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU