В город металлургов прибыли танки
Тяжелая боевая техника времен ВОВ пополнит экспозицию музея под открытым небом
Фото Евгений Виноградов
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Два тяжелых танка времен Великой Отечественной войны ИС-2 и ИС-3 прибыли в Череповец, чтобы разместиться в парке Победы. Танки можно было увидеть на станции Череповец-2. Танк Т-55 приедет на автомобильном трапе позже. Перед отправкой в Музей военной техники, металлурги выгрузят экспонаты с железнодорожных платформ и трала, временно разместят их на территории ЧерМК. Три танка установят в Череповце в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU