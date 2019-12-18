2019-12-18T11:40:37+03:00
Происшествия

В Вологде сожгли дорогую иномарку

Иван Чухнин
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Сегодня, 18 декабря, во дворе дома № 116 на улице Герцена в Вологде сгорела иномарка.

Сигнал поступил в 4:23 на пульт дежурного ЕДДС. Горел «Lexus RX270», принадлежащий 36-летнему мужчине. На место выехали две автоцистерны и шесть пожарных.

Огонь повредил моторный отсек, передний бампер, капот, передние крылья, лобовое стекло, приборную панель, а также салон.

По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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