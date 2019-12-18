В Череповце продается ипподром

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-18T10:18:25+03:00

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В городе металлургов в рамках плана приватизации выставлены на торги несколько помещений и земельных участков, в их число попал и ипподром с конюшнями. АО «Заводская конюшня «Вологодская» с ипподромом» будет продаваться с начальной ценой в 34,6 млн рублей. Торги пройдут 17 января. Компания уже давно не ведет профильную деятельность, прибыль получает от сдачи в аренду имущества. Земельный участок, располагающийся на Кирилловском шоссе, подойдет под редевелопмент. Он близок к выезду из города и к федеральной трассе, возможно организовать складской проект или даркстор.

Организация владеет сельхоз угодьями в 16 км от города на 310 Га, а также участком 22,8 Га на въезде в Череповец, по адресу Кирилловское шоссе, 51А. Там размещены конюшни, зерносклад, гараж, беговая дорожка. Объекты в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU