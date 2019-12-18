В Вологде ищут похитителя кофемашины

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-18T11:45:46+03:00

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Сотрудники полиции объявили в розыск мужчину, который обокрал летнюю веранду ресторана "Maroni" в Вологде. Прекрасное качество изображения дает надежду на поимку вора.

Инцидент в кафе, что находится на улице Ветошкина, произошел еще в ноябре. Летняя веранда была закрыта на замок, его вор взломал. Ничего особо там не хранили. Поэтому молодой мужчина схватил кофемашину и убежал. Однако его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция обращается за помощью вологданам: вглядитесь внимательно, этот человек может быть вам знаком, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU