2019-12-18T11:45:46+03:00
Происшествия

В Вологде ищут похитителя кофемашины

Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения
Иван Чухнин
Поделиться:
Вор попал на видеокамеру.Вор попал на видеокамеру.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции объявили в розыск мужчину, который обокрал летнюю веранду ресторана "Maroni" в Вологде. Прекрасное качество изображения дает надежду на поимку вора.

Инцидент в кафе, что находится на улице Ветошкина, произошел еще в ноябре. Летняя веранда была закрыта на замок, его вор взломал. Ничего особо там не хранили. Поэтому молодой мужчина схватил кофемашину и убежал. Однако его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция обращается за помощью вологданам: вглядитесь внимательно, этот человек может быть вам знаком, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодская область пытается бороться с дефицитом учительских кадров
Вологодские котельные массово не рассчитываются за газ
Губернатор области собрался выпить стакан воды на очистных сооружениях в Вологде
Пассажирский поезд сбил мужчину у станции Вожега в Вологодской области
В Вологде ищут похитителя кофемашины
Страшное ДТП под Череповцом унесло жизнь москвича
В город металлургов прибыли танки
В Вологде сожгли дорогую иномарку
В Череповце продается ипподром
Судебные приставы забрали у алиментщика иномарку
Вандалы задержаны: ими оказались три череповчанки
В Вологде огнем уничтожена майнинг-ферма
В Вологодской области ожидаются ураган и метель
2 тысячи писем отправили вологжане Деду Морозу
Пьяная девушка разгромила ночной клуб "Грот"
11-летняя школьница была найдена на дороге в Москву
В Череповце потонул речной вокзальчик