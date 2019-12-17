Судебные приставы забрали у алиментщика иномарку
Должник сразу же одумался
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В Череповце судебные приставы заставили заплатить 111 тысяч рублей собственному ребенку. Должник собственному ребенку- злостный алиментщик, владелец иномарки.
Во время совместного рейда с ГИБДД на Октябрьском проспекте они остановили его автомобиль „Хендай-Солярис“. Мужчина не платил на содержание ребенка с 2018 года. Автомобилья был отправлен на спецстоянку. Этого оказалось достаточно: неплательщик сразу же погасил задолженность.
"Деньги будут переведены на нужды ребенка,» - заверили судебные приставы.
ИСТОЧНИК KP.RU