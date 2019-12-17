2019-12-17T18:11:14+03:00
Общество

Вандалы звадержаны: ими оказались три череповчанки

Девушек вычислили благодаря камерам видеонаблюдения
Иван Чухнин
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Фото портала Город Че.Фото портала Город Че.
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В полиции Череповца установили вандалов, которые испортили памятник в центре Череповца. Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 ноября. Жертвой уличных хулиганок стала скульптурная группа - купец с книгой, установленная на Советском проспекте. Все это попало на камеры уличного видеонаблюдения.

По подозрению в преступлении задержали трех девушек — 18,19 и 21 года. Они бурно отдыхали в одном из увеселительных заведений, затем гуляли по улицам города. В исторической части города они увидели скульптуру и захотели сфотографироваться. Но пюпитр с книгой мешал, его стали убирать и сломали. Ущерб оценили в 5000 рублей

Против девушек возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». Девушкам грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, памятник купцу на Советском проспекте был установлен на деньги череповецких предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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