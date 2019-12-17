В Вологде огнем уничтожена майнинг-ферма
Вся техника в гараже была уничтожена.
Изменить размер текста:
В Вологде сгорела майнинг-ферма. Главная версия - компьютеры выделяли слишком много тепла, это стало причиной возгорания.
ЧП случилось ночью в Вологде в гаражном кооперативе. Ферма находилась в кирпичном боксе.
На пожар выехали спасатели, но все компьютерное оборудование было уничтожено огнем.
Как уточняет пресс-служба МЧС, пожар произошел в ГСК Полет. Сотрудники ГУ МЧС по Вологодской области просят неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с электроприборами.
ИСТОЧНИК KP.RU