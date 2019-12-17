В Вологде огнем уничтожена майнинг-ферма

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-17T16:53:23+03:00

Вся техника в гараже была уничтожена.

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В Вологде сгорела майнинг-ферма. Главная версия - компьютеры выделяли слишком много тепла, это стало причиной возгорания.

ЧП случилось ночью в Вологде в гаражном кооперативе. Ферма находилась в кирпичном боксе.

На пожар выехали спасатели, но все компьютерное оборудование было уничтожено огнем.

Как уточняет пресс-служба МЧС, пожар произошел в ГСК Полет. Сотрудники ГУ МЧС по Вологодской области просят неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с электроприборами.

ИСТОЧНИК KP.RU