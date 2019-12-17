2019-12-17T16:42:59+03:00
Общество

В Вологодской области ожидаются ураган и метель

На дорогах возможны заносы
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

МЧС предупредил о резком ухудшении погодных условий. Это может привести к чрезвычайным ситуациям на дорогах, увеличению количества ДТП.

По данным Росгидромета, в Вологодской области с 18 по 19 декабря в регионе ожидаются обильные осадки: мокрый снег и дождь, они перейдут в снегопад.

Из-за ураганного ветра, а скорость может составить 21 м/с, а также метели, на дорогах появятся заносы.

Сотрудники ГИБДД предупреждают о том, что нужно быть внимательными и не превышать скорость движения, находясь за рулем автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судебные приставы забрали у алиментщика иномарку
Вандалы звадержаны: ими оказались три череповчанки
В Вологде огнем уничтожена майнинг-ферма
В Вологодской области ожидаются ураган и метель
2 тысячи писем отправили вологжане Деду Морозу
Пьяная девушка разгромила ночной клуб "Грот"
11-летняя школьница была найдена на дороге в Москву
В Череповце потонул речной вокзальчик
В череповецком вокзале открылся музей
В Соколе младенец выпал из коляски, а родители даже не заметили
В Вологде сгорел подъезд, в котором спал бомж
Вологодского рецидивиста осудят за нападение на полицейского с ножом
Вологжанин погиб, пролезая под грузовым поездом
Младенец пострадал в ДТП: под Вологдой иномарка опрокинулась на крышу
В Череповце в реке обнаружили болотоход пропавшего рыбака
Пенсионеры смогут бесплатно посещать катки в Вологде
В Вологде осудили педофила-эксгибициониста через 7 лет после преступления
Вологжанка погибла от курения в собственной постели
Вологодские бизнесмены провернули многоходовочку на 14 миллионов
Череповчанин уложил американца на международном турнире по боксу
В центре Вологды предприниматель отстрелял боксеров-вымогателей
В Череповце иномарка сбила школьника на зебре
На трассе под Вологдой кроссовер снес трактор в кювет
Под Череповцом автоледи столкнулась с КАМАЗом на встречке
В Вологде более 200 конькобежцев северо-запада борются за первенство
Дед Мороз исполнит мечты малышей из вологодских неблагополучных семей
Чиновники принимают решение об открытии хосписа на Вологодчине
В Череповце сбили водителя, который остановился сменить колесо