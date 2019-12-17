В Вологодской области ожидаются ураган и метель
На дорогах возможны заносы
Изменить размер текста:
МЧС предупредил о резком ухудшении погодных условий. Это может привести к чрезвычайным ситуациям на дорогах, увеличению количества ДТП.
По данным Росгидромета, в Вологодской области с 18 по 19 декабря в регионе ожидаются обильные осадки: мокрый снег и дождь, они перейдут в снегопад.
Из-за ураганного ветра, а скорость может составить 21 м/с, а также метели, на дорогах появятся заносы.
Сотрудники ГИБДД предупреждают о том, что нужно быть внимательными и не превышать скорость движения, находясь за рулем автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU