Пьяная девушка разгромила ночной клуб "Грот"

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-17T14:44:18+03:00

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Девушка отдыхала в вологодском кафе, но напоследок разбила зеркало и проломила дверь. Инцидент произошел в ночном клубе "Грот". Успокаивать 32-летнюю посетительницу выезжали стражи порядка.

ЧП случилось в ночь с воскресенья на понедельник, 16 декабря.

Девушка отдыхала в кафе на улице Конева, при этом она употребляла алкоголь. Ее попросили покинуть заведение, но клиентка закатила скандал.

Ее выставили из зала, тогда она разбила зеркало и проломила двери в один из кабинетов.

Ущерб владельцы оценили в размере 10 тысяч рублей.

Работники кафе пришлось вызвали наряд Росгвардии, тошлько те смогли увезьт девушку и отдать ее полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU