Пьяная девушка разгромила ночной клуб "Грот"
Девушка отдыхала в вологодском кафе, но напоследок разбила зеркало и проломила дверь. Инцидент произошел в ночном клубе "Грот". Успокаивать 32-летнюю посетительницу выезжали стражи порядка.
ЧП случилось в ночь с воскресенья на понедельник, 16 декабря.
Девушка отдыхала в кафе на улице Конева, при этом она употребляла алкоголь. Ее попросили покинуть заведение, но клиентка закатила скандал.
Ее выставили из зала, тогда она разбила зеркало и проломила двери в один из кабинетов.
Ущерб владельцы оценили в размере 10 тысяч рублей.
Работники кафе пришлось вызвали наряд Росгвардии, тошлько те смогли увезьт девушку и отдать ее полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU