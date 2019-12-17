В Череповце потонул речной вокзальчик
Один из трех старых дебаркадеров лег на дно реки
-Фото: www.gorodche.ru
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В городе металлургов один из трех пришвартованных у Соборной горки дебаркадеров лег на дно из-за трюма, заполненного водой. Спасатели выехали на место - пострадавших нет. Глубина у берега оказалась равной 5 метрам. Дебаркадер был сделан еще в 50-х, предыдущие владельцы ремонтом не занимались, конструкция обветшала.
Сейчас планируется поднять затонувшее строение. Пристань принадлежит муниципальному предприятию "Водоканал".
ИСТОЧНИК KP.RU