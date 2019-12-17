11-летняя школьница была найдена на дороге в Москву
В Вологде следователи СК России продолжают проверку причин ЧП - исчезла 11-летняя девочка. Школьница ушла в школу и не вернулась домой.
Родные забили тревогу. Вечером 16 декабря 2019 года на место жительства выехала следственно-оперативная группа. Был организован тщательный осмотр, определен круга ее общения и изучение записей с камер видеонаблюдения.
К поискам были привлечены волонтеры.
В результате девочка была обнаружена в 15 км от города Вологды по дороге на Москву. К счастью, ребенок не пострадал.
Оказалось,дома было недопонимание и девочка отправилась в другой город.
Сейчас следователи должны установить все обстоятельства произошедшего. Будут изучены условия жизни и воспитания в семье, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU