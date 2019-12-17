2019-12-17T12:54:05+03:00
Происшествия

11-летняя школьница была найдена на дороге в Москву

Вместо школы она отправилась в другой город
Иван Чухнин
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В Вологде следователи СК России продолжают проверку причин ЧП - исчезла 11-летняя девочка. Школьница ушла в школу и не вернулась домой.

Родные забили тревогу. Вечером 16 декабря 2019 года на место жительства выехала следственно-оперативная группа. Был организован тщательный осмотр, определен круга ее общения и изучение записей с камер видеонаблюдения.

К поискам были привлечены волонтеры.

В результате девочка была обнаружена в 15 км от города Вологды по дороге на Москву. К счастью, ребенок не пострадал.

Оказалось,дома было недопонимание и девочка отправилась в другой город.

Сейчас следователи должны установить все обстоятельства произошедшего. Будут изучены условия жизни и воспитания в семье, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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