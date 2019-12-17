В череповецком вокзале открылся музей

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-17T12:11:13+03:00

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В Череповце появился музей.Инициатива принадлежала железнодорожникам.

В экспозиции, расположенном на втором этаже вокзала, можно увидеть телефонные аппараты, сигнальные фонари разных лет, образцы железнодорожных рельсов, форменная одежда железнодорожников, а также документальные свидетельства, редкие фотографии, сделанные в разное время.

Кроме того, на стендах размещены данные о действующих железнодорожных предприятиях города, пишет сайт СЖД.

Вещи для музея собирались сотрудниками вокзала. Многие экспонаты - это семейные реликвии. Помощь оказало Череповецкое музейное объединение.

Музей находится рядом с детской площадкой, он работает в будние дни с 8 до 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU