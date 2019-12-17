В Соколе младенец выпал из коляски, а родители даже не заметили

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-17T11:45:28+03:00

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В понедельник в 8 вечера прохожие обнаружили годовалую девочку на тропинке у железной дороги в Соколе (по пути из микрорайона Солдек в микрорайон Лесобазы), очевидцы сообщили в полицию. Сокольский райотдел УМВД сообщил, что ребенок помещен в детскую поликлинику. Вскоре обнаружились родители девочки - это 23-летняя девушка и 32-летний мужчина. За ребенком в больницу родители явились в состоянии опьянения.

Объяснили, что ребенок просто как-то выпал из коляски по пути домой, а семейство этого не заметило. Материалы переданы в следственный комитет, сотрудники установят, безопасно ли ребенку находиться в такой семье.

ИСТОЧНИК KP.RU