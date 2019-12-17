2019-12-17T11:25:45+03:00
Происшествия

В Вологде сгорел подъезд, в котором спал бомж

Пожар произошел в понедельник в одной из пятиэтажек на Панкратова
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:

В областной столице загорелся подъезд, в котором обитал бездомный. Мужчину периодически выгоняли, но он возвращался в теплое место - обжился, притащил вещей. Неустановленные лица подожгли скарб бомжика. Пожар случился 16 декабря, в пятиэтажном панельном доме № 84 на улице Панкратова. В 10 вечера поступил тревожный звонок пожарным - горел тамбур входной двери. 6 пожарных машин и 18 специалистов были брошены на тушение. 4 человек эвакуировали с помощью спасательных средств, в том числе 52-летнего бездомного мужчину - он отравился угарным газом.

Пожар уничтожил 12 квадратных метров подъезда, сгорела внутренняя деревянная дверь, повреждена металлическая, повреждены двери шести квартир. Очевидцы внезапно почувствовали запах дыма, потом в квартирах погас свет, в подъезде защелкали электрические щитки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судебные приставы забрали у алиментщика иномарку
Вандалы звадержаны: ими оказались три череповчанки
В Вологде огнем уничтожена майнинг-ферма
В Вологодской области ожидаются ураган и метель
2 тысячи писем отправили вологжане Деду Морозу
Пьяная девушка разгромила ночной клуб "Грот"
11-летняя школьница была найдена на дороге в Москву
В Череповце потонул речной вокзальчик
В череповецком вокзале открылся музей
В Соколе младенец выпал из коляски, а родители даже не заметили
В Вологде сгорел подъезд, в котором спал бомж
Вологодского рецидивиста осудят за нападение на полицейского с ножом
Вологжанин погиб, пролезая под грузовым поездом
Младенец пострадал в ДТП: под Вологдой иномарка опрокинулась на крышу
В Череповце в реке обнаружили болотоход пропавшего рыбака
Пенсионеры смогут бесплатно посещать катки в Вологде
В Вологде осудили педофила-эксгибициониста через 7 лет после преступления
Вологжанка погибла от курения в собственной постели
Вологодские бизнесмены провернули многоходовочку на 14 миллионов
Череповчанин уложил американца на международном турнире по боксу
В центре Вологды предприниматель отстрелял боксеров-вымогателей
В Череповце иномарка сбила школьника на зебре
На трассе под Вологдой кроссовер снес трактор в кювет
Под Череповцом автоледи столкнулась с КАМАЗом на встречке
В Вологде более 200 конькобежцев северо-запада борются за первенство
Дед Мороз исполнит мечты малышей из вологодских неблагополучных семей
Чиновники принимают решение об открытии хосписа на Вологодчине
В Череповце сбили водителя, который остановился сменить колесо