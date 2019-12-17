В Вологде сгорел подъезд, в котором спал бомж

СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-17T11:25:45+03:00

Пожар произошел в понедельник в одной из пятиэтажек на Панкратова

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В областной столице загорелся подъезд, в котором обитал бездомный. Мужчину периодически выгоняли, но он возвращался в теплое место - обжился, притащил вещей. Неустановленные лица подожгли скарб бомжика. Пожар случился 16 декабря, в пятиэтажном панельном доме № 84 на улице Панкратова. В 10 вечера поступил тревожный звонок пожарным - горел тамбур входной двери. 6 пожарных машин и 18 специалистов были брошены на тушение. 4 человек эвакуировали с помощью спасательных средств, в том числе 52-летнего бездомного мужчину - он отравился угарным газом.

Пожар уничтожил 12 квадратных метров подъезда, сгорела внутренняя деревянная дверь, повреждена металлическая, повреждены двери шести квартир. Очевидцы внезапно почувствовали запах дыма, потом в квартирах погас свет, в подъезде защелкали электрические щитки.

ИСТОЧНИК KP.RU