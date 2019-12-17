Вологодского рецидивиста осудят за нападение на полицейского с ножом

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-17T09:56:32+03:00

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В Вологде завершено расследование уголовного дела по факту угрозы нападения на полицейского. 37-летний вологжанин 17 сентября 2019 года утром взял нож, его обеспокоенная мать позвонила в полицию, т.к знала о характере сына. Подозреваемый уже был судим за кражи, убийство, за ложное сообщение об акте терроризма, сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

На место выехал наряд полиции - взбешенный мужчина начал угрожать одному из сотрудников расправой, направил нож. Представитель власти применил табельное оружие - выстрелил нападавшему в ногу. После этого хулиган все еще оказывал сопротивление. В какой-то момент, когда он все-таки бросил нож, ему оказали медицинскую помощь.

Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU