Вологжанин погиб, пролезая под грузовым поездом
Трагедия произошла в Вологде в районе улицы Гагарина
-
Изменить размер текста:
В Вологде 48-летний мужчина не дождался, когда проедет грузовой поезд, который остановился и преградил печально известный пешеходный переход в районе улицы Гагарина и Товарной. Вологжанин рискнул и решил пролезть под вагоном. Поезд начал движение - мужчина погиб. Трагедия случилась в минувшее воскресенье, в 8 утра на 596 километре станции Вологда-2.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU