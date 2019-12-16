Вологжанин погиб, пролезая под грузовым поездом

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-16T16:11:55+03:00

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В Вологде 48-летний мужчина не дождался, когда проедет грузовой поезд, который остановился и преградил печально известный пешеходный переход в районе улицы Гагарина и Товарной. Вологжанин рискнул и решил пролезть под вагоном. Поезд начал движение - мужчина погиб. Трагедия случилась в минувшее воскресенье, в 8 утра на 596 километре станции Вологда-2.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU