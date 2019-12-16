Младенец пострадал в ДТП: под Вологдой иномарка опрокинулась на крышу

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-16T14:16:52+03:00

36-летний мужчина не справился с управлением на трассе у деревни Макарово

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Под Вологдой произошло ДТП с 3 пострадавшими, в том числе трехмесячной девочкой. Авария произошла в субботу 14 декабря. 36-летний мужчина за рулем «Шевроле Ланос» не справился с управлением и съехал в кювет на трассе у деревни Макарово. Машина перевернулась на крышу.

Медики госпитализировали 40-летнюю пассажирку, шестилетнего мальчика и 3-месячную девочку, сообщает пресс-служба областного УМВД. Полицейские устанавливают обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU