Младенец пострадал в ДТП: под Вологдой иномарка опрокинулась на крышу
36-летний мужчина не справился с управлением на трассе у деревни Макарово
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Под Вологдой произошло ДТП с 3 пострадавшими, в том числе трехмесячной девочкой. Авария произошла в субботу 14 декабря. 36-летний мужчина за рулем «Шевроле Ланос» не справился с управлением и съехал в кювет на трассе у деревни Макарово. Машина перевернулась на крышу.
Медики госпитализировали 40-летнюю пассажирку, шестилетнего мальчика и 3-месячную девочку, сообщает пресс-служба областного УМВД. Полицейские устанавливают обстоятельства ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU