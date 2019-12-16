2019-12-16T12:18:15+03:00
Происшествия

В Череповце в реке обнаружили болотоход пропавшего рыбака

Мужчина 1946 года рождения пропал на реке Ильмеза
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Schekinov Alexey, СС 3.0Фото: Schekinov Alexey, СС 3.0Фото: ru.wikipedia.org
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В районе деревни Неверов Бор пропал 73-летний рыбак. Забеспокоились родственники, т.к любитель тихой охоты не выходил на связь 2 суток. Стало известно, что мужчина уехал на болотоходе. Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила, что мужчину разыскивали спасатели из Череповца, поиски проходили на реке Ильмеза на катере на воздушной подушке. Специалисты обнаружили место провала льда, оттуда торчало колесо болотохода, рядом лежали санки, принадлежащие мужчине. На месте собираются работать водолазы.

Начальник спасательной службы Череповца прокомментировал ситуацию: "Лед очень плохой, кругом одни промоины, но наш народ ничего не боится". Напомним, что 12 декабря у Домозерово утонули 2 рыбака, а в реке обнаружили тело пенсионера, 14 декабря в Вытегорском районе утонули еще 2, тела доставали водолазы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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