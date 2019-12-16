2019-12-16T11:36:05+03:00
Общество

Пенсионеры смогут бесплатно посещать катки в Вологде

ОНФ договорился с администрацией города о льготах на муниципальных катках
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде представители старшего поколения смогут бесплатно посещать муниципальные катки, если у них есть собственные коньки. Скидки введены для разных категорий вологжан, в том числе для пенсионеров. Представители ОНФ области договорились с городской администрацией о необходимых льготах.

Всего планируется открыть 20 катков, 6 из них полностью будут бесплатными, сообщает пресс-служба администрации города Вологды. Пока катания проходят в Ледовом дворце и на искусственной ледовой дорожке на стадионе «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU

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