Пенсионеры смогут бесплатно посещать катки в Вологде
ОНФ договорился с администрацией города о льготах на муниципальных катках
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В Вологде представители старшего поколения смогут бесплатно посещать муниципальные катки, если у них есть собственные коньки. Скидки введены для разных категорий вологжан, в том числе для пенсионеров. Представители ОНФ области договорились с городской администрацией о необходимых льготах.
Всего планируется открыть 20 катков, 6 из них полностью будут бесплатными, сообщает пресс-служба администрации города Вологды. Пока катания проходят в Ледовом дворце и на искусственной ледовой дорожке на стадионе «Локомотив».
ИСТОЧНИК KP.RU