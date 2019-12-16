2019-12-16T11:17:53+03:00
Происшествия

В Вологде осудили педофила-эксгибициониста через 7 лет после преступления

Мужчина показал половые органы 10-летней девочке еще в 2012 году
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде осудили эксгибициониста, который зажал девочку в подъезде дома. 31-летнего вологжанина признали виновным в "Развратных действиях". Мужчина в декабре 2012 года в одном из домов на улице Преображенского показал половые органы 10-летней девочке, не давая ей пройти, а потом убежал.

Эксгибициониста задержали только в декабре 2018 года, полицейские возобновили расследование. Потерпевшая девочка опознала злоумышленника, а он свою вину не признал. Мужчине назначили 3 года лишения в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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