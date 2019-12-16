2019-12-16T10:41:15+03:00
Происшествия

Вологжанка погибла от курения в собственной постели

Пенсионерка не соблюдала пожарную безопасность
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Google Карты
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Вологодская пенсионерка погибла в пожаре от собственного курения. ЧП произошло в пятиэтажке за стадионом Витязь в Вологде, на улице Солодунова, 53. В субботу по тревожному звонку на место выехали пожарные, пришлось эвакуировать 7 человек.

Спасатели обнаружили погибшую 63-летнюю хозяйку жилья в сгоревшей постели. Вероятно, она была неосторожна при курении. Сгорел диван, огнем повреждена внутренняя отделка квартиры. Стало известно, что женщина плохо ходила и злоупотребляла алкоголем.

Подобный пожар произошел и на улице Щетинина, дом 5. В 2 часа дня загорелся диван в трёхкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажки, тоже из-за неосторожного курения. К счастью, никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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