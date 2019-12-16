2019-12-16T10:36:03+03:00
Происшествия

Вологодские бизнесмены провернули многоходовочку на 14 миллионов

Одна из строительных компаний решила фиктивно ликвидироваться, оставив имущество у себя
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде заведено уголовное дело по факту фиктивной ликвидации одной из строительных фирм города. Предприниматели составили многоступенчатую преступную схему, чтобы сокрыть дорогостоящее имущество у себя. По версии Следственного комитета России по области, гендиректор стройкомпании решил "подарить" другому предприятию 7 спецмашин, которое уже "продало" большегрузы подконтрольной обвиняемому фирме. Злоумышленники надеялись избежать ареста транспортных средств в счет недоимок.

По мнению СК, были созданы условия для окончания исполнительного производства путём объявления фиктивной ликвидации организации и последующего снятия имущества с баланса, чтобы скрыть его от взыскания. Подсудимые планировали таким образом оставить себе 14 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологжанин погиб, пролезая под грузовым поездом
Младенец пострадал в ДТП: под Вологдой иномарка опрокинулась на крышу
В Череповце в реке обнаружили болотоход пропавшего рыбака
Пенсионеры смогут бесплатно посещать катки в Вологде
В Вологде осудили педофила-эксгибициониста через 7 лет после преступления
Вологжанка погибла от курения в собственной постели
Вологодские бизнесмены провернули многоходовочку на 14 миллионов
Череповчанин уложил американца на международном турнире по боксу
В центре Вологды предприниматель отстрелял боксеров-вымогателей
В Череповце иномарка сбила школьника на зебре
На трассе под Вологдой кроссовер снес трактор в кювет
Под Череповцом автоледи столкнулась с КАМАЗом на встречке
В Вологде более 200 конькобежцев северо-запада борются за первенство
Дед Мороз исполнит мечты малышей из вологодских неблагополучных семей
Чиновники принимают решение об открытии хосписа на Вологодчине
В Череповце сбили водителя, который остановился сменить колесо