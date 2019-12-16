Вологодские бизнесмены провернули многоходовочку на 14 миллионов

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-16T10:36:03+03:00

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В Вологде заведено уголовное дело по факту фиктивной ликвидации одной из строительных фирм города. Предприниматели составили многоступенчатую преступную схему, чтобы сокрыть дорогостоящее имущество у себя. По версии Следственного комитета России по области, гендиректор стройкомпании решил "подарить" другому предприятию 7 спецмашин, которое уже "продало" большегрузы подконтрольной обвиняемому фирме. Злоумышленники надеялись избежать ареста транспортных средств в счет недоимок.

По мнению СК, были созданы условия для окончания исполнительного производства путём объявления фиктивной ликвидации организации и последующего снятия имущества с баланса, чтобы скрыть его от взыскания. Подсудимые планировали таким образом оставить себе 14 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU