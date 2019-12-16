Череповчанин уложил американца на международном турнире по боксу

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-16T08:48:30+03:00

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Череповчанин Антон Вязигин одолел американского спортсмена Джоша Коуплэнда единогласным решением судей на прошедшем накануне в Екатеринбурге международном турнире RCC7. Антон провел три раунда, во втором ему удалось почти все время удерживать соперника на полу. Все рефери отдали предпочтение череповчанину, у которого на тот момент было 13 побед и 3 поражения, а у американца 18–6–1.

Победитель посетовал на слишком большую голову противника: "Даже если попадаешь, то все равно тяжело его вырубить". Эта победа откроет новые перспективы для российского спортсмена. На данный момент он входит в топ-50 мировых тяжеловесов и располагается на 13 месте в России.

ИСТОЧНИК KP.RU