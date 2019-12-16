В центре Вологды предприниматель отстрелял боксеров-вымогателей

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-16T08:33:48+03:00

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В Вологде, около Кремлевской площади произошла перестрелка: местный предприниматель не выдержал постоянных угроз кредиторов, взял карабин и отстрелял троих человек. ЧП произошло в декабре 2017 года у ресторана "Белладжио".

Житель Сокола нанял двух вологодских спортсменов-боксеров для взыскания денег с должников. Им предстояло "вытрясти" 30 миллионов рублей. Мужчины резво взялись за работу - они назначали многочисленные встречи бизнесмену - демонстрировали свое физическое превосходство.

25 декабря 2017 года предприниматель на одной из встреч не выдержал череды унижений и запугиваний - взял из машины охотничье ружье и открыл огонь по кредиторам. Потом мужчина поехал в полицию и сдался. Его осудили на 2 года колонии поселения в декабре 2018 года.

Остальных участников тоже отдали под суд. Один из "спортсменов" обманным путем завладел Мерседесом Бенц S500 - переоформив его на себя. Стоимость ущерба оценили в 5,7 миллиона рублей. В декабре 2019 года городской суд назначил двум участникам дела 2 года лишения свободы условно, последнего приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU