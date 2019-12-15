В Череповце иномарка сбила школьника на зебре

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-15T09:59:52+03:00

ЧП произошло в 6 вечера в Серовом переулке

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Автомобиль Тойота сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе. ДТП случилось в минувшую субботу, в 17.50 у дома № 1 в Серовом переулке. 56-летний череповчанин, управляя иномаркой, сшиб школьника на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пресс-служба регионального Управления МВД сообщила, что пострадавшего ребенка доставили в Детскую областную больницу. Степень тяжести травм неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU