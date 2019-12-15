На трассе под Вологдой кроссовер снес трактор в кювет
Еще одно ДТП произошло в пятницу тринадцатого: в половину первого дня китайский кроссовер врезался в трактор на одной из трасс под Вологдой. Грейт Волл снес с дороги МТЗ-82 на 4-м километре автодороги Кубенское — Северная Ферма.
Пресс-служба областного УМВД сообщила, что 34-летний водитель автомобиля иномарки не соблюдал безопасную дистанцию, в итоге въехал в идущий впереди трактор Беларус-82, которым управлял 56-летний водитель. Отечественное транспортное средство вылетело в кювет и опрокинулось на крышу. Иномарка оказалась на встречной полосе с разбитым передом.
Пострадал тракторист 1963 года рождения, его госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU