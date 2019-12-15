На трассе под Вологдой кроссовер снес трактор в кювет

СЕГОДНЯ 08:49 2019-12-15T08:49:23+03:00

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Еще одно ДТП произошло в пятницу тринадцатого: в половину первого дня китайский кроссовер врезался в трактор на одной из трасс под Вологдой. Грейт Волл снес с дороги МТЗ-82 на 4-м километре автодороги Кубенское — Северная Ферма.

Пресс-служба областного УМВД сообщила, что 34-летний водитель автомобиля иномарки не соблюдал безопасную дистанцию, в итоге въехал в идущий впереди трактор Беларус-82, которым управлял 56-летний водитель. Отечественное транспортное средство вылетело в кювет и опрокинулось на крышу. Иномарка оказалась на встречной полосе с разбитым передом.

Пострадал тракторист 1963 года рождения, его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU