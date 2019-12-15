2019-12-15T08:26:32+03:00
Происшествия

Под Череповцом автоледи столкнулась с КАМАЗом на встречке

26-летняя череповчанка не справилась с управлением
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В Череповецком районе случилось страшное ДТП в пятницу 13 декабря в 11:20. На 9 км автодороги Починок — Кресты — Шишовка иномарка столкнулась лоб в лоб с грузовиком. Пресс-служба областного ГИБДД сообщила, что 26-летняя женщина-водитель не смогла справиться с управлением своего автомобиля Рено Сценик и вылетела на встречную полосу. Там произошло столкновение с КАМАЗом. За рулем грузовика сидел 38-летний житель Череповца.

Люди в аварии не пострадали. Обе машины получили механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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