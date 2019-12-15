2019-12-15T08:11:05+03:00
Спорт

В Вологде более 200 конькобежцев северо-запада борются за первенство

Отбор на Первенство СЗФО стартовал в областной столице
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде юные спортсмены с северо-запада вышли на лед, чтобы пройти отбор на Первенство СЗФО. Почти две сотни конькобежцев 14-17 лет приехали из Череповца, Мурманска, Республик Коми и Карелии, Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов. Соревнования пройдут в субботу и воскресенье на стадионе «Локомотив»я. В первый выходной конькобежцы пробежали дистанции 500, 1000, 1500, 3000 метров, 15 декабря попробуют свои силы в 1, 3 и 5 км.

Лучшие спортсмены будут участвовать в Первенстве Северо-Западного Федерального округа по конькобежному спорту. Пройдут только 24 человека: половина мальчиков, половина девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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