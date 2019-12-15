Дед Мороз исполнит мечты малышей из вологодских неблагополучных семей

СЕГОДНЯ 07:55 2019-12-15T07:55:43+03:00

Зимний волшебник посетит Вологду 18 декабря, где подарит праздник ребятам, которые написали ему письма

Изменить размер текста: A A

Великоустюгский Дед Мороз собирается исполнить мечты детей из малообеспеченных и многодетных семей Вологды. В областную столицу волшебник приедет 18 декабря, заодно и зажжет огни на главной городской елке. Главный зимний маг посетит социальные учреждения и встретится с малышами. Многие дети писали ему письма - он собирается исполнить желания к главному празднику года.

Дедушка Мороз выехал в свое ежегодное новогоднее путешествие еще в ноябре. Он посетит 28 городов. После Вологды придет черед Череповца. Турне завершится в Москве 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU