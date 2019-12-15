Дед Мороз исполнит мечты малышей из вологодских неблагополучных семей
Зимний волшебник посетит Вологду 18 декабря, где подарит праздник ребятам, которые написали ему письма
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Великоустюгский Дед Мороз собирается исполнить мечты детей из малообеспеченных и многодетных семей Вологды. В областную столицу волшебник приедет 18 декабря, заодно и зажжет огни на главной городской елке. Главный зимний маг посетит социальные учреждения и встретится с малышами. Многие дети писали ему письма - он собирается исполнить желания к главному празднику года.
Дедушка Мороз выехал в свое ежегодное новогоднее путешествие еще в ноябре. Он посетит 28 городов. После Вологды придет черед Череповца. Турне завершится в Москве 31 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU