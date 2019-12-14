2019-12-14T08:44:53+03:00
Здоровье

Чиновники принимают решение об открытии хосписа на Вологодчине

Вологжанам необходима паллиативная помощь
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Департамент здравоохранения Вологодчины сообщил о том, что решается вопрос создания хосписа на территории области. На данный момент паллиативную помощь оказывают в других медицинских учреждениях Вологды и Череповца. Уже год существует отделение паллиативной помощи на базе «Областного госпиталя для ветеранов войн».

В прошлом году Резервный Фонд Правительства России выделил 44 млн. рублей на обезболивающие и обустройство палат для безнадежных больных. В 2019 году 1307 вологжан получили паллиативную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники принимают решение об открытии хосписа на Вологодчине
В Череповце сбили водителя, который остановился сменить колесо
В Вологде мужчина запнулся и попал под Газель на Октябрьском мосту
Молодой человек проник в квартиру через форточку и похитил телефон
В Череповце конфисковали более 130 флаконов с лосьоном
Суд спас вологжанку от микрокредитной организации
В Череповце грудничков будут обучать плаванию
В череповецком автобусе старушка при падении сломала бедро
В Череповце иномарка столкнулась с автобусом на проспекте Победы
В замерзшей реке обнаружили тело 81-летнего череповчанина
Вологжан наградили за спасение погибавших
В Череповце кошатница вызвала спасателей, чтобы защититься от питомца
Владелец известного алкомаркета в Череповце задолжал 200 тысяч рублей
III международный промышленный форум провели в Череповце
ЗСО определило статьи расходов в Вологде на 2020 год
Вологодская пара организовала наркопритон на улице Залинейной
Начальника образования Сокольского района обвиняют в тяжком преступлении
По паспорту череповчанина были зарегистрированы ООО и ИП
Под Череповцом водолазы нашли рыбаков
В Череповце москвич выкрал свой проданный автомобиль
В Вологде пройдет кулинарное соревнование с ведущим "Адской кухни"
Самый древний каменный памятник Русского Севера передали РПЦ