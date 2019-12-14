Чиновники принимают решение об открытии хосписа на Вологодчине

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-14T08:44:53+03:00

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Департамент здравоохранения Вологодчины сообщил о том, что решается вопрос создания хосписа на территории области. На данный момент паллиативную помощь оказывают в других медицинских учреждениях Вологды и Череповца. Уже год существует отделение паллиативной помощи на базе «Областного госпиталя для ветеранов войн».

В прошлом году Резервный Фонд Правительства России выделил 44 млн. рублей на обезболивающие и обустройство палат для безнадежных больных. В 2019 году 1307 вологжан получили паллиативную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU