Чиновники принимают решение об открытии хосписа на Вологодчине
Вологжанам необходима паллиативная помощь
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Департамент здравоохранения Вологодчины сообщил о том, что решается вопрос создания хосписа на территории области. На данный момент паллиативную помощь оказывают в других медицинских учреждениях Вологды и Череповца. Уже год существует отделение паллиативной помощи на базе «Областного госпиталя для ветеранов войн».
В прошлом году Резервный Фонд Правительства России выделил 44 млн. рублей на обезболивающие и обустройство палат для безнадежных больных. В 2019 году 1307 вологжан получили паллиативную помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU