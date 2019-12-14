В Череповце сбили водителя, который остановился сменить колесо

СЕГОДНЯ 07:50 2019-12-14T07:50:10+03:00

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В городе металлургов на проезжей части сбили водителя. ДТП случилось на Северном шоссе около дома №71 в 8 утра. Отдел ГИБДД по Череповцу сообщил, что сбитый - это молодой человек 26 лет, который остановился поменять пробитое колесо своей ГАЗели. 48-летний водитель автомобиля «Шевроле-Ланос» сбил мужчину.

Пострадавшего медики госпитализировали в областную больницу № 2. Состояние его здоровья неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU