В Череповце сбили водителя, который остановился сменить колесо
ЧП произошло рано утром на Северном шоссе
-Фото: Областной УГИБДД
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В городе металлургов на проезжей части сбили водителя. ДТП случилось на Северном шоссе около дома №71 в 8 утра. Отдел ГИБДД по Череповцу сообщил, что сбитый - это молодой человек 26 лет, который остановился поменять пробитое колесо своей ГАЗели. 48-летний водитель автомобиля «Шевроле-Ланос» сбил мужчину.
Пострадавшего медики госпитализировали в областную больницу № 2. Состояние его здоровья неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU