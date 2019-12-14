В Вологде мужчина запнулся и попал под Газель на Октябрьском мосту

СЕГОДНЯ 07:44 2019-12-14T07:44:31+03:00

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В пятницу 13 декабря на Октябрьском мосту в областной столице произошла трагедия: мужчина-пешеход внезапно споткнулся и попал под Газель. Он получил серьезные травмы. ДТП произошло в 16:30. Водитель автомобиля ехал из центра в сторону Заречья. Личность пострадавшего не установлена. Он выпал с тротуара на проезжую часть, попал попал под задние колеса авто.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU