В Вологде мужчина запнулся и попал под Газель на Октябрьском мосту
В минувшую пятницу произошло страшное ДТП в центре Вологды
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В пятницу 13 декабря на Октябрьском мосту в областной столице произошла трагедия: мужчина-пешеход внезапно споткнулся и попал под Газель. Он получил серьезные травмы. ДТП произошло в 16:30. Водитель автомобиля ехал из центра в сторону Заречья. Личность пострадавшего не установлена. Он выпал с тротуара на проезжую часть, попал попал под задние колеса авто.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU