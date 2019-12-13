Молодой человек проник в квартиру через форточку и похитил телефон

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-13T15:46:31+03:00

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В начале сентября в полицию Вологды обратилась женщина 1972 года рождения.

Она сообщила, что из квартиры пропал мобильный телефон стоимостью 9000 рублей. Она рассказала, что телефон забыла дома, а сама уехала на несколько дней на дачу. В квартире оставался муж. Но тот, в свою очередь, ничего не мог пояснить и отрицал свою причастность к исчезновению техники.

Но тем не менее, телефон был обнаружен у одного из жителей Вологды - мужчина купил его в одном из ломбардов. Там пояснили, что телефон сдал вологжанин за 2000 рублей. Полиция вышла на этого молодого человека. Вологжанин 1992 г.р. вечером гулял в районе Заречья. Во дворе одного из домов по улице Горького он увидел сильно пьяного мужчину, который не мог попасть в подъезд и квартиру, так как потерял ключи. Молодой человек решил помочь ему.

Через открытое окно кухни он проник в квартиру и открыл входную дверь. При этом он попутно прихватил мобильный телефон, лежавший в прихожей.

Следственным отделом ОП №3 возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU