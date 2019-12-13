2019-12-13T15:35:49+03:00
Общество

В Череповце конфисковали более 130 флаконов с лосьоном

Иван Чухнин
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В Череповце сняли с торговли более 100 флаконов с лосьоном. Алкогольный суррогат обнаружили полицейские и представители народного контроля.

Информация пришла в органы полиции: в ларьке в Индустриальном районе ведется незаконная продажа спиртосодержащей непищевой продукции.

Действительно, выяснилось, что там по низким ценам под видом косметического лосьона с содержанием этилового спирта 95% продавался алкоголь. Никаких документов на товар работница точки не предоставила. Под прилавком было обнаружено несколько коробок с лосьоном, всего в них находился 131 флакон.

Был составлен протокол об административном правонарушении в отношении работницы торговой точки по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Второй протокол составлен на индивидуального предпринимателя, женщину 52 лет.

К ней применена статья по ч.3 ст. 14.16. КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Составленные материалы будут направлены в суд для привлечения к административной ответственности должностных и юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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