Суд спас вологжанку от микрокредитной организации

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-13T12:20:47+03:00

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В Вологде на вологжанку подала в суд микрофинансовая организация с иском о взыскании денег за непогашенный займ. Оказалось, что паспортными данными женщины воспользовались мошенники - они подробно расписали на сайте организации ее фамилию, имя и отчество, номер телефона, адреса электронной почты, место и дату рождения, другие паспортные данные. Фирма на основании этой заявки выдала беспроцентный месячный займ на сумму 15 000 рублей на 1 месяц. Денег "Монеза" обратно не получила.

Тогда компания передала право требования долга в Центр долгового управления, который и обратился в суд с просьбой взыскать долг в 20 475 рублей плюс расходы на госпошлину в 814 рублей 25 копеек.

Женщине удалось доказать, что не она оформляла договор займа. Телефон, указанный в договоре, ей не принадлежит. Кроме того, в 2017 году по факту взятия неизвестными 2-х займов возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В заявке на займ был указан неверный адрес регистрации и проживания, а деньги перечислены на карту, полученную по IP адресу иной микрокредитной компании, а не женщины. Суд отказал МКК в иске.

ИСТОЧНИК KP.RU