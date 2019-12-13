2019-12-13T11:07:24+03:00
Происшествия

В череповецком автобусе старушка при падении сломала бедро

Женщина вставала с сидения, но за поручни не держалась
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце произошло в ЧП в одном из маршрутных автобусов. "Голаз" подъезжал к остановке около дома №2 по Ленинградской в 3 часа дня. В тот момент 70-летняя пассажирка упала, вставая с сиденья.

Женщина, по какой-то причине, решила не использовать поручни. В итоге, пострадавшую госпитализировали медики, ей диагностировали перелом шейки левого бедра и доставили в областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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