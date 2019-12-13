В Череповце иномарка столкнулась с автобусом на проспекте Победы
ДТП произошло в 9 утра у дома 83а
-Фото: по Череповцу ОГИБДД
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В городе металлургов случилась авария с участием маршрутного автобуса. В 9 утра у дома №83А столкнулись Деу Нексия и Лиаз второго маршрута. ДТП произошло при перестроении иномарки. За рулем сидела 21-летняя девушка.
Пассажиры общественного транспорта получили травмы: 64-летняя череповчанка госпитализирована с черепно-мозговой травмой, кондуктора 54 лет оставили на месте с аналогичной травмой. Обе пострадавшие стояли, не державшись за поручень.
ИСТОЧНИК KP.RU