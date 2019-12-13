В замерзшей реке обнаружили тело 81-летнего череповчанина
Мужчину разыскивали с начала декабря
-Фото: ПСО "Ты не один"
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В Череповце волонтеры спасательного отряда обнаружили жуткую находку: в полынью реки Ягробы вмерзло тело 81-летнего пенсионера. Дедушку искали с начала декабря в районе дачных причалов. Вероятно, мужчина вышел на лед прогуляться и произошло несчастье. Родственники достали тело из-подо льда, спасатели помогли транспортировать.
Житель Тоншалово помог найти пропавшего. Он заметил чьи-то вещи на льду и позвонил в полицию, указал место. Рядом с ним и нашли тело.
ИСТОЧНИК KP.RU