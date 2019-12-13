В Череповце кошатница вызвала спасателей, чтобы защититься от питомца

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-13T09:36:38+03:00

ЧП произошло в доме №24 по улице Мира около 9 вечера

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В городе металлургов любительницу усатых питомцев спасали от взбешенной кошки. Молодая девушка позвонила спасателям около 8 вечера, попросила приехать на улицу Мира в дом №24. Специалисты вооружились сачком - кошку поймали, посадили в мешок и отдали хозяйке назад - она повезет животное к ветврачу.

Зверь так себя начал вести внезапно - бросался, царапался и кусался изо всех сил, чем перепугал жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU